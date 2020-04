Stiri pe aceeasi tema

- Stirile pozitive ale diminetii: – Romania a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații in programul sau masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit ”Solidarity Trial”. –

- COVID-19. Specialiștii in sanatate incearca sa raspunda in ultimele zile la o intrebare ce sta pe buzele tuturor. Coronavirusul se transmite sau nu prin aer? Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au oferit un raspuns pe aceasta tema: COVID-19 nu se transmite prin aer, ci prin picaturile pe…

- Aproximativ 1,4% dintre cei care s-au imbolnavit de COVID-19 in Wuhan, China, și au dezvoltat simptome de boala au decedat, potrivit unui studiu recent publicat in jurnalul Nature Medicine. Deși sunt cifre alarmante, aceasta rata de mortalitate a cazurilor simptomatice este insa mult mai mica decat…

- 423 de persoane intrate in izolare la domiciliu in Prahova, in doar 24 de ore Violeta Stoica Daca unii dintre tinerii din Romania se cred invincibili in fața noului coronavirus, situația de la nivel național, valabila ieri la pranz, arata ca aproape trei sferturi dintre cazurile confirmate erau persoane…

- Reckitt Benckiser (RB), producatorul medicamentelor Nurofen, a luat la cunostinta mesajele care circula in spatiul public cu privire la consumul de steroizi si medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv ibuprofen, pentru ameliorarea simptomelor de COVID-19. Pe baza tuturor…

- Organizația Mondiala a Sanatații transmite statelor lumii ca infecțiile cu coronavirus pot fi limitate daca guvernele tuturor țarilor iau masuri fundamentale de sanatate publica, printre care testarea tuturor persoanelor suspecte, protejarea instalatiilor sanitare și a altor zone vitale in care se iau…

- In vreme ce noi ne dam de ceasul morții din cauza coronavirusului, Organizația Mondiala a Sanatații a ridicat alerta Ebola la nivel de urgența fiindca din 3.000 de cazuri noi, peste 2.000 au...

- Autoritațile din Beijing instituie carantina de 14 zile pentru cei care se intorc in oraș. Numarul deceselor provocate de coronavirus a depașit 1.500. In Beijing locuiesc peste 20 de milioane de oameni. Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se intorc in oraș sa intre in carantina timp de…