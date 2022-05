Peste 20 de tone de ulei uzat întoarse din drum la Vama Giurgiu Un ansamblu rutier condus de un cetatean bulgar, care transporta peste 24 de tone de ulei alimentar uzat, a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – anunța reprezentanții Poliției de Frontera. „La data de 25.05.2022, in jurul orei 17.35, politistii de frontiera giurgiuveni au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui ansamblu rutier, condus de un cetatean bulgar in varsta de 52 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, ulei alimentar uzat. Existand suspiciuni cu privire la legalitatea transportului respectiv, colegii nostri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Giurgiu nu au permis intrarea pe teritoriul Romaniei a unui ansamblu rutier care transporta cantitatea de 24 tone de deșeuri de ulei alimentar. Politistii de frontiera giurgiuveni au efectuat, ieri dupa amiaza, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui…

- Peste 24 tone de deseuri de ulei alimentar transportate ilegal din Bulgaria si oprite la PTF GiurgiuPolitistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier alaturi de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu ndash; Comisariatul Judetean Giurgiu, nu au permis intrarea…

- Cantitatea de peste 14 tone de deseuri metalice transportata ilegal din Bulgaria catre o societate comerciala din Romania a fost oprita la PTF Giurgiu, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au efectuat pe sensul de intrare in tara controlul…

- Tentativele de a introduce in țara diverse tipuri de deșeuri sunt tot mai dese; o astfel de incercare a fost stopata marți de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au gasit, intr-un camion ce avea ca destinație o firma din Romania, aproape 30 de tone de deșeuri de plastic. 22.400 kilograme…

- Autoritatile romane anunta ca, miercuri, traficul pe podul care face legatura intre municipiul Giurgiu si orasul Ruse din Bulgaria ar putea fi „intrerupt partial” in urma unor proteste in Bulgaria, in cadrul carora va fi oprita circulatia rutiera pe unele tronsoane din Ruse. Potrivit…

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- Un sirian de 34 de ani, care s-a urcat intr-un camion (fara știrea șoferului) in Bulgaria și s-a ascuns printre coletele cu marfa transportata, a fost gasit marți de polițiștii de frontiera giurgiuveni, in stare de hipotermie. Sirianul a ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale. Potrivit reprezentanților…

- Un libanez care venea din Bulgaria și intenționa sa ajunga in Germania a prezentat, la intrarea in țara prin Vama Giurgiu, un pașaport suedez, care, la verificari, s-a dovedit a fi fals. Libanezul a declarat ca a cumparat documentul din Bulgaria, contra sumei de 1.500 de dolari. Poliția de Frontiera…