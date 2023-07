Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de salvatori, pompieri, paramedici, medici și asistenți ISU București Ilfov și UPU-SMURD Floreasca au intervenit, luni, pentru salvarea unui barbat diagnosticat cu obezitate morbida, de aproximativ 400 kg, care acuza dificultați locomotorii.

- Pompierii au scos din casa un barbat de 400 de kilograme, care suferise un accident vascular: Cum a decurs acțiunea de urgența din CapitalaO misiune atipica, cu angrenaj impresionant de forțe a avut loc astazi, in București, unde, peste 20 de salvatori, pompieri, paramedici, medici și asistenți din…

- Barbatul care sufera de obezitate morbida era in apartamentul sau din București din Sectorul 4 cand a suferit atacul vascular cerebral, dar intervenția rapida a echipajelor ISU și SMURD l-a salvat.„O misiune atipica, cu angrenaj impresionant de forțe a avut loc astazi, in București, unde peste 20 de…

- Peste 450 de pompieri din 19 de judete ale tarii si municipiul Bucuresti vor suplimenta efectivele de salvatori pregatiti sa deruleze actiuni pe litoralul romanesc, pe intreaga perioada a sezonului estival. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, masurile sunt…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc de locuinte din municipiul Barlad, la fata locului intervenind 75 de pompieri si 17 autospeciale din cadrul detasamentelor Barlad si Vaslui si de la Sectia Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- O femeie de 48 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al patrulea al unui bloc din Targu Mures a fost convinsa, duminica, de catre negociatorul Politiei sa renunte la gestul sau.„La data de 4 iunie 2023, in jurul orei 15:30, politistii din Mures au fost sesizati, prin apel 112, cu privire…

- Ziua de ieri, 18.04.2023, s a dovedit a fi una solicitanta pentru pompierii salvatori. Astfel, in cursul zilei de ieri, colegii nostri au intervenit in 1.542 de situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Mures, Prahova, Cluj si Timis.Potrivit…

- COMUNICAT DE PRESA MASURI SPECIFICE SARBATORILOR PASCALE Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au desfașurat, in aceasta perioada, actiuni de control și diseminare a informațiilor cu caracter preventiv, la principalele lacasuri…