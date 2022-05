Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Teatrul „Anton Pann” este doar unul dintre cele prezente in ediția de anul trecut a Festivalului de teatru pentru copii „Lumea poveștilor”. Anul acesta, trupa din Ramnicu Valcea revine in cadrul ediției a V-a a festivalului, care va avea loc in perioada 21-29 mai și va cuprinde spectacole…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) intentioneaza sa organizeze o procedura de achizitie publica a serviciului care are ca obiect „Imbunatatirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadentat in jurul oraselor mari din Romania”. In acest sens, ARF a publicat pe SEAP un anunt de…

- Incepand cu anul acesta, Bookingham devine o platforma de rezervari online dedicata strict domeniului HoReCa. Dupa aproape 2 ani de teste și experimente cu parteneri din mai multe industrii ale orașelor mari, Bookingham a decis sa se nișeze pe HoReCa, pentru a servi cat mai bine nevoilor existente pe…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova se afla intr-o perioada dificila in Liga Nationala de Baschet Masculin, asta dupa ce au pierdut patru meciuri din ultimele sase disputate. Dupa eșecul din finala Cupei Romaniei, de pe teren propriu, cu CSO Voluntari, alb-albaștrii s-au aflat in cadere libera, iar meciurile…

- Solaris Bus & Coach a anunțat caștigarea unei noi licitații și semnarea contractului cu municipalitatea din Targu Jiu pentru livrarea a 15 troleibuze Trollino 12, pana in octombrie 2023. Valoarea totala a contractului se ridica la 37.110.000 de lei + TVA. Troleibuzele Solaris Trollino 12 ce urmeaza…

- Renumita retea de clinici dentare Dr. Leahu a inaugurat anul trecut, in noiembrie, primul centru din zona Olteniei, la Craiova. Medicul Ionut Leahu, specialistul care se afla in spatele conceptului, povesteste, intr-un interviu, care este abordarea echipei pe care a construit-o in peste 10 ani de activitate,…

- Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, și-a deschis astazi, 17 februarie 2022, porțile spre publicul larg și in Municipiul Aiud. Localnicii au primit cu mult interes sosirea acestui lanț celebru in orașul lor, dovada fiind coada care s-a format la ușa magazinului,…