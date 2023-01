Stiri pe aceeasi tema

- Trei inculpati au fost arestati preventiv pentru trafic cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, a anuntat, duminica, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procurorii DIICOT au cerut Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a fratilor Andrew si Tristan Tate si a celorlalte doua persoane retinute alaturi de cei doi britanici in dosarul de trafic de persoane si viol. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- La data de 24.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu politisti din cadrul B.C.C.O. Iasi au pus in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Iasi, Neamt, Galati si Timis,…

- La data de 10.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru 24 de ore a 4 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea a 15 persoane si controlul judiciar fata de o alta, ca masuri dispuse in doua dosare pentru constituire a unui grup infractional organizat, camata, complicitate…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc in forma continuata. Procurorii au retinut ca, in cursul acestui an, doua persoane…

- Patru persoane au fost retinute, vineri, de procurorii DIICOT, dupa ce doua dintre ele ar fi infiintat o cultura de canabis intr-o hala de aproximativ 1.000 de metri patrati, situata in judetul Vrancea, iar celelalte ar fi comercializat drogurile obtinute. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis…