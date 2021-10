Stiri pe aceeasi tema

- 98 de orașe și 483 de comune din țara inregistreaza duminica rate de infectare de peste 6 la mie, potrivit datelor anunțate de CNCAV. Cea mai mare incidența din țara, de 24,32 la mie, este in localitatea Calugareni din județul Prahova. Numarul localitaților cu rata de infectare de peste 6 la mie…

- 88 de orașe și 427 de comune din țara inregistreaza sambata incidențe de peste 6 la mie, potrivit datelor anunțate de CNCAV. Cea mai mare incidența din țara, de 23,42 la mie, este in localitatea Calugareni din județul Prahova. Citește și: SUTE de spitale din Romania, CU ZERO paturi ATI alocate…

- In aproape 1.500 de localitați din Romania incidența cazurilor de Covid a depașit 3 la mie, potrivit datelor furnizate vineri de CNCAV. In aceasta situație sunt 225 de orașe și 1.236 de comune. Potrivit CNCAV, in 14 orașe incidența a depașit 10 la mia de locuitori. Citește…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca 154 de orase si municipii au incidenta mai mare sau egala cu 3 la mie, iar 33 dintre acestea au depasit pragul de 6 la mie. Municipiul Timisoara a ajuns la 9,5, iar Cluj-Napoca la 7,05. Alte 829 de sate si comune au o rata de infectare mai mare…

- Peste 600 de localitați din țara sunt in scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depașit 3 la mie. Dintre orașe, cea mai mare incidența este in Bragadiru, județul Ilfov, iar dintre comune, Ticvaniu Mare, din județul Caraș-Severin, care are rata de infectare de 14,1 la mie. Din…

- Numarul localitaților din Romania unde se inregistreaza o incidența de peste 3 la mia de locuitori a ajuns joi la 352, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. Lista include și 46 de orașe și municipii reședința de județ aflate in scenariul roșu. In acest context, certificatul…

- Peste 200 de localitați din Romania au incidența cazurilor de coronavirus, cumulata la 14 zile, mai mare sau egala cu trei la mia de locuitori. Dupa ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesara convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența pentru adoptarea…

- La cea de-a 16-a ediție a Festivalului de Teatru Ideo Ideis, 200 de adolescenți din 9 orașe din Romania se vor intalni cu mentori și traineri pentru un dialog intre generații, care va cuprinde intalniri de tip artist talk și mentorat pentru spectacolele de teatru tanar puse in scena de liceenii inscriși…