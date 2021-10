Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane banuite ca ar face parte dintr-un clan specializat in spargeri de banci au fost ucise intr-o operatiune a politiei braziliene, conform Agerpres. „Conform informațiilor preliminare pe care le avem in acest moment, peste 20 de infractori au murit”, a declarat o sursa din cadrul…

- Un atac armat a avut loc in SUA , luni, 25 octombrie, intr-un centru comercial din Boise, Idaho, a anuntat Politia locala. Bilanțul victimelor este unul tragic: doua persoane au fost ranite, iar alte doua au decedat. Atacatorul a fost prins. Doua persoane au fost ucise si patru ranite intr-un atac…

- IGPR informeaza miercuri ca la concursurile organizate, in aceasta perioada, de Politia Romana pot participa candidatii care au fost vaccinati impotriva COVID-19, au trecut prin boala sau au un test negativ. Astfel, in vederea prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2 si protectiei participantilor…

- La locul atacului au fost mobilizate mai multe echipaje medicale si de politie, inclusiv elicoptere. Poliția a anunțat ca a reținut un suspect și ca exista mai multe victime, numarul acestora urmand sa fie facut public.”Din pacate, putem confirma ca exista mai multi raniti si, tot din pacate, mai multe…

- Cinci persoane, intre care doi politisti, au fost ucise luni la Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, intr-un schimb de focuri in care au fost implicati un barbat, politia si executori judecatoresti, relateaza AFP, citand agentii de presa ruse. Potrivit politiei, citata de agentiile ruse,…

- Mai multi talhari inarmati au jefuit trei banci, luni, intr-un mic oras brazilian, luand ostatici in timp ce fugeau, lasand in urma capcane de dispozitive explozive si deschizand focul asupra politistilor, intr-un atac in care au fost ucise cel putin trei persoane, a anuntat un inalt responsabil…

- Un atac cu racheta a avut loc duminica la Kabul, la trei zile de la un atentat soldat cu moartea a peste 170 de persoane, printre care 13 militari americani. Atacul s-a a avut loc in apropierea aeroportului din Kabul, a transmis postului Al Arabiya. Ar fi fost vizata o casa. Statele Unite au condus…

- Opt oameni au murit si 48 au fost raniti intr-un grav accident de autocar, pe o autostrada din Ungaria. Vehiculul, inmatriculat in Ungaria, transporta peste 50 de pasageri, turisti care se intorceau dintr-o excursie la lacul Balaton.