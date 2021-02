Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de milioane de persoane din Regatul Unit au primit deja o prima doza de vaccin impotriva coronavirusului, a declarat duminica ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza AFP. „Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus ministrul Hancock…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- Mai mult de 10 milioane de persoane au primit o prima doza de vaccin anti-Covid-19 in Marea Britanie, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Matt Hancock, citat de agerpres . „Aceasta este o borna cu o semnificatie imensa in efortul nostru national impotriva acestui virus”, a subliniat Hancock pe Twitter.…

- Peste un milion de persoane din Israel au primit ambele doze de vaccin impotriva COVID-19, reprezentand mai mult de 10% din populatia tarii cu 9,2 milioane de locuitori, a declarat luni ministrul Sanatatii, Yuli Edelstein, relateaza dpa. Un numar de aproape 2,6 milioane de persoane - mai mult…

