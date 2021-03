Peste 20 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului de apă și canal din Rânca și Novaci Sistemul de apa și canalizare din Novaci va beneficia din acest an de lucrari complexe de modernizare. Sunt in curs de licitare doua contracte cu un buget total de peste 20 de milioane de lei. Primul contract vizeaza proiectarea și execuția de lucrari la sursele de apa și aducțiuni pentru orașul Novaci. Valoarea contactului este de aproape 14 milioane de lei. Licitația este programata pe 20 mai. Al doilea contract presupune achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrari pentru sistemul de epurare a apelor uzate din Novaci. Contractul este estimat la peste 6,5 milioane de lei. Investițiile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 60 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 425,3 milioane de lei, la o dobanda de 2,39% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 44 de luni, potrivit datelor publicate de…

- ■ licitatia va avea loc in luna martie ■ valoarea proiectului este de aproape trei milioane de euro ■ Licitatia pentru executarea lucrarilor din cadrul proiectului de reabilitare, modernizare si dotare a Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra-Neamt va avea loc in luna martie, anunta reprezentantii…

- Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filișanu” din Filiași va beneficia de investiții de aproape 10 milioane de lei, echivalentul a doua milioane de euro. Lucrarile vizeaza modernizaeea infrastrcturii invațamantului tehnologic și a infrastructurii pentru invațamantul profesional. Practic, sunt vizate doua cladiri…

- Autoritațile din Gorj cauta soluții ca sa nu mai vada cozi kilometrice de mașini spre stațiunea Ranca. A fost tabloul care s-a repetat in primele zile din noul an, cand stațiunea a fost luata cu asalt și mii de turiști au urcat la munte.

- Zapezile de altadata au revenit in zona turistica montana Ranca. A nins intr-o singura noapte in cantitați uriașe. Stratul nou de zapada a masurat marți dimineața peste 50 de centimetri. In total, inalțimea zapezii in decor a trecut de un metru. A fost viscol puternic, iar vantul a depașit in zona de…

- Este avertizare de vant puternic și viscol la Ranca. Utilajele Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu au intervenit toata noaptea pe DN 67 C, intre Novaci și Ranca, pentru a inlatura zapada de pe carosabil. Șoseaua nu poate fi inchisa, avand in vedere ca in stațiunea montana sunt inca turiști cazați…

- Scandal la Ranca. A fost scandal sambata seara in stațiunea montana Ranca , din județul Gorj, din cauza aglomerației. Zona montana a fost luata cu asalt de mii de turiști. Au fost cozi pe 20 de kilometri intre Novaci și Ranca. Seara, șoferii care au vrut sa coboare din Ranca nu au mai fost lasați sa…