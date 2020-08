Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 24 de membri ai PNL Sector 2 au demisionat miercuri din partid, pentru a se alatura lui Dan Cristian Popescu, actualul viceprimar, care a trecut recent de la PNL la PSD și urmeaza sa candideze din partea social-democraților la Primaria Sectorului 2.Anunțul a fost facut într-o…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, duminica seara, referitor la faptul ca in urma negocierilor cu USR PLUS a fost desemnat Radu Mihai candidat comun pentru Primaria Sectorului 2, si nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu, ca acest rezultat a venit in urma unor dezbateri…

- PSD a luat foc dupa ce USR Sector 1 a indemnat votanții sa iși faca flotant in zona. Social-democratii au transmis vineri ca USR se intoarce la turismul electoral, iar „politica principiilor, moralitatii si corectitudinii este doar o gargara ieftina pentru «oamenii noi» – «salvatorii» natiunii”,…

- Trei editori ai site-ului de stiri Index.hu, unul dintre cele mai importante din tara vecina, si aproximativ 60 de jurnalisti au demisionat vineri din cauza inlaturarii din functie a redactorului-sef, pe care ei o considera „o incercare fatisa de exercitare a presiunii” asupra entitatii media, relateaza…

- Raluca Amariei, fost vicepresedinte la nivel national si fostul lider al filialei judetene Sibiu a USR, a anuntat, luni, ca a demisionat din partidul pe care il vede "in agonie". "De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc. (...)…