- Viceprim-ministrul Paul Stanescu si peste 20 de lideri judeteni social-democrati au discutat despre o posibila actiune de retragere a sprijinului politic pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat joi surse participante la discutii. "Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- Ședința tensionata la PSD. Liderii social-democrați s-au reunit in Comitetul Executiv Național, la Neptun, iar pe agenda discuțiilor sunt teme importante: demisia lui Dragnea, remanierea guvernamentala și amnistia. Președintele PSD are mai mulți contestatari in partid, iar discuțiile informale de cu…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va exercita, in perioada 6-13 august, atributiile premierului Viorica Dancila privind de conducerea operativa a Executivului, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial.

- Organizatiile PSD ale judetelor Olt si Valcea si-au exprimat sustinerea pentru presedintele partidului, Liviu Dragnea, mentionand ca trebuie respectata prezumtia de nevinovatie deoarece sentinta pronuntata joi de ICCJ este una de prima instanta. "PSD Olt isi manifesta sustinerea pentru…