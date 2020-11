Peste 20 de echipe s-au înscris la hackatonul online AgTech TM Spark Weekend Hackatonul online AgTech TM Spark Weekend va avea lor in perioada 13-15 noiembrie și va alinia cel puțin 20 de echipe, care s-au inscris deja in proiect. Evenimentul este dedicat inovației in agricultura și zootehnie. Ideile inscrise și acceptate sunt axate pe rezolvarea unei probleme din industria agricola, iar soluția se bazeaza pe tehnologie și are potențial de scalabilitate. „Pandemia ne-a aratat cat de fragile sunt sistemele agricole și alimentare din Romania și peste tot in lume. Aceasta problema evidențiaza și o oportunitate foarte buna pentru cei care vor sa dezvolte startup-uri de tehnologie”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

