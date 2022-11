Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat, marti, ca 25 de companii din domeniile IT, Automotive, HoReCa, medical si bancar s-au inscris in programul Company Hour, in cadrul caruia studentii pot interactiona cu tehnologiile si metodele…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat miercuri, 19 octombrie, ca ofera suport firmelor interesate in in realizarea de cercetari aplicative in domeniul stiinte economice si administrarea afacerilor prin Departamentul de Cercetari…

- Societatea Culturala "Alexandru Papiu Ilarian" și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, in 16 și 17 octombrie, doua activitați culturale cu prilejul implinirii a 195 de ani de la nașterea lui Alexandru Papiu Ilarian și 145 de la…

- Ca urmare a discuțiilor aparute in spațiul public referitoare la propunerea de parteneriat dintre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și Primaria municipiului Targu Mureș, comunicam urmatoarele: 1. Prin adresa nr. 5981 din 14 iulie 2022, transmisa…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, va participa luni, 19 septembrie, incepand cu ora 10.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022/2023 in Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiințe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, ce va avea loc in Sala de concerte…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a participat, in perioada 13-16 septembrie, la cea de a 32-a ediție a Conferinței și Expoziției Anuale a Asociației Europene pentru Educație Internaționala EAIE (European Association for International…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat, vineri, inceperea inscrierilor pentru admiterea la sesiunea de toamna la programele de studii de licenta si masterat pentru cele 70 de locuri disponibile, dintre care 10 bugetate din domeniul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a primit o placheta de la Uniunea Europeana in semn de recunoaștere pentru implicarea in dezvoltarea și promovarea studiilor europene, a anunțat joi, 18 august, conf. univ. dr. Mihaela Natea, coordonatorul…