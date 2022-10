Peste 20 de alpinişti ai I.G.S.U participă la un stagiu de pregătire la Braşov In perioada 17-21.10.2022, 24 de alpiniști de intervenție din cadrul I.G.S.U desfașoara in cadrul Centrului de pregatire SOLO Brașov un stagiu de pregatire pentru uniformizarea tehnicilor de intervenție cu ajutorul corzilor in mediul urban, precum și un instructaj complex pentru coordonarea echipelor de intervenție formate din alpiniști, componenta importanta a echipelor de cautare-salvare. Participanții au identificat și utilizat noi echipamente tactice specifice lucrului la inalțime, au inovat si dezvoltat tehnici noi de lucru cu ajutorul corzilor, care vor conduce la un raspuns eficient pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Brașov, dar și alte instituții din județ, au desfașurat, ieri, un exercițiu. Totul pentru salvarea unei persoane blocate in instalațiile de transport pe cablu. La acest exercitiu au participat alpiniști de intervenție de la ISU Brasov si efective ale Inspectoratului Judetean de Jandarmi Brasov.…

- Senatul a adoptat un proiect de lege al PNL prin care sunt dublate alocațiile pentru susținerea familiei, votul decisiv urmand sa aiba loc in Camera Deputaților. Pentru o familie nevoiașa vor fi dați mai mulți bani. De exemplu, alocația complementara (data familiilor unde sunt ambii parinți) pentru…

- Din cauza ploilor din ultima vreme, pe DN 10, la km. 87, au cazut bolovani și pietre pe partea carosabila. Zona este cunoscuta pentru astfel de incidente. Cei ce tranziteaza drumul sunt rugați sa circule cu prudența. Și sa respecte semafoarele amplasate in zona, pana cand situația se va stabiliza și…

- Dupa Ioan Corbu și Andrei Oniga , un al treilea consilier local USR și-a anunțat demisia din forul legislativ brașovean. Este vorba despre avocatul Alexandru Roșu. Decizia sa are la baza motive personale și profesionale, susțin reprezentanții partidului. „In intreaga sa activitate politica, atat ca…

- Noul sezon incepe cu vesti cat se poate de bune pentru Centrul de Copii si Juniori de la FC Brasov. Un tanar fotbalist al centrului a fost convocat la o actiune a Federatiei Romane de Fotbal. Marco Popescu a fost convocat de FRF in perioada 4 – 10 septembie intr-un stagiu de pregatie la Centrul National…

- Administratia Fondului pentru Mediu ( AFM ) va lansa, in luna septembrie, Programul privind casarea autovehiculelor uzate, care va permite scoaterea din uz a masinilor mai vechi de 15 ani. Presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu, a anuntat ca programul va avea o valoare de 500 de milioane de lei si va…

- Incepand din 17 august și pana in 21 august, in cartierul Izvor din localitatea Tarlungeni are loc cea de-a II a ediție a manifestarilor cultural–artistice „Izvor Fest ”, eveniment la care participa un numar insemnat de persoane de toate varstele, atat din localitate si de pe raza localitatilor invecinate,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un imobil din Brașov, str. Aleea Lacramioarelor, pentru deblocarea ușii, in interior presupunandu-se ca se afla in stare de inconștiența o persoana in varsta de 87 ani, cardiaca. S-au deplasat de urgența la fața locului…