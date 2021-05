Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, in Romania au fost administrate peste 5.408.000 de doze de vaccin impotriva COVID 19.Astazi am depasit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID 19. Pana astazi, in Romania au fost administrate peste 5.408.000…

- Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a dat publicitații, vineri, situația vaccinarii in Romania pe grupe de varsta pana la data de 30 aprilie, ora 10.00. Pana vineri, ora 10.00, 3.272.322 de persoane, reprezentand 20,33 % din populația eligibila (16+)…

- Spania isi propune sa redeschida granitele pentru turistii straini incepand cu luna iunie, sub schema certificatului de sanatate digital Covid, a spus Fernando Valdes, secretar de stat in Ministerul Turismului. Valdes a declarat marti, la summit-ul Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor…

- Aproximativ 6.000 de infectari Covid au fost raportate in randul americanilor care au primit deja ambele doze ale serului, potrivit directorului Centrului de Prevenție și Control al Bolilor (CDC), Rochelle Walensky. Procentual, 0,007% dintre cei 84 de milioane de cetațeni complet imunizați au fost…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.938 au primit prima doza, iar 22.943, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 3.762.214 doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 2.326.484 de persoane. Din total, 890.754 de persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Crescatorii de vaci vor primi anul acesta 2 milioane de lei pentru bovine de lapte si 6 milioane de lei pentru bovine de carne, prin schema Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT), ce presupune banii de la bugetul national, reiese din informatiile prezentate marti de ministrul Agriculturii, Adrian…

