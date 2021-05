Stiri pe aceeasi tema

- Trei milioane de belgieni au primit deja cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19, potrivit dator publicate de institutul public Sciensano, al carui purtator de cuvant a anuntat vineri ca 80 % dintre adulti vor fi imunizati inainte de 15 august, relateaza EFE. In luna aprilie, Belgia a administrat…

- De la inceputul campaniei de imunizare, aproape 80 de persoane care au primit prima doza de ser s-au imbolnavit de COVID-19. Anuntul a fost facut de epidemiologul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Laura Turcan.

- Peste 10 milioane de persoane au primit o doza de vaccin anti-COVID-19 in Turcia, arata cifre publicate luni de Ministerul Sanatatii si citate de DPA, potrivit AGERPRES. Aproximativ 7,6 milioane de persoane au primit doar prima doza pana acum, in timp ce 2,4 milioane si a doua. Citește…

- Andrei Baciu: "Pentru luna martie, vorbim de un total de 2.640.000 de doze si pentru toata perioada, de la primele livrari, la sfarsitul lunii martie, vorbim de 4.351.000 de doze care vor sosi."Conform Agerpres , in ceea ce priveste firmele producatoare, secretarul de stat a spus ca in martie vor fi…

- Spania va administra o singura doza de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut deja Covid-19. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Sanatații in ultimul update cu privire la strategia sa de imunizare, conform Reuters. ”Durata imunitații la virus dupa infectarea naturala nu este cunoscuta,…

- Tot in acest interval, peste 20 de mii au facut și cea de-a doua doza necesara obținerii gradului maxim de protecție impotriva bolii. In total, peste 770 de mii de persoane au primit cel puțin o doza ce vaccin, de la inceputul campaniei de imunizare. In privința reacțiilor adverse, au fost aproape 3…

- Mai mult de 10 milioane de persoane au primit o prima doza de vaccin anti-COVID-19 in Marea Britanie, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Matt Hancock, transmite Reuters. 'Aceasta este o borna cu o semnificatie imensa in efortul nostru national impotriva acestui virus', a subliniat Hancock…