- Peste doua miliarde de vaccinuri anti-Covid-19 au fost administrate in intreaga lume. Pragul a fost depașit la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Șase tari nu au inceput inca vaccinarea populației. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost administrate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.858 de vaccinuri: 320 Moderna, 433 AstraZeneca și 3.105 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 121 vaccinuri. De asemenea, 2.010 persoane au fost imunizate in cadrul etapei a II-a de vaccinare. In cadrul…

- Italia a depasit, sambata, pragul de 20 milioane de doze de vaccin administrate. Astfel 20.111.976 de doze au fost utilizate pana in prezent in Peninsula, conform datelor furnizate de autoritațile sanitare italiene. 14.084.097 de persoane au primit prima doza (reprezentand 23% din populația totala),…

