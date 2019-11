Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul eMag a inregistrat, de "Black Friday", comenzi in valoare de peste 499 de milioane de lei si mai mult de 10,8 milioane de vizite online, arata datele companiei, publicate sambata. La editia din acest an a campaniei reducerilor peste 56.000 de clienti au comandat pentru prima…

- Aproape 200 de milioane de lei au fost platiti online de "Black Friday", in acest an, pe 15 noiembrie, mai mult cu 26% in comparatie cu editia din anul precedent, arata rezultatele finale ale campaniei, publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. Conform datelor citate, in ziua reducerilor,…

- In cele 24 de ore ale evenimentului Black Friday au fost platiți online peste 198 de milioane de lei, mai mult cu 26% in comparație cu 2018. Peste 22% dintre tranzacții au fost in rate, in timp ce 34% cu un singur click, informeaza un comunicat.Valoarea totala a volumelor tranzacționate online…

- In "Vinerea Neagra", romanii au vrut sa arate ca sunt cei mai iscusiți la vanatoarea de chilipiruri, iar comercianții i-au tentat cu reduceri de nerefuzat. Pe o singura platforma online, in secunda de aur, s-au vandut 250 de produse.

- Retailerul online eMag anunta vanzari de peste 115 milioane de lei, la doar 30 de minute dupa inceperea evenimentului de shopping Black Friday, care a debutat la ora 6:55. La momentul inceperii evenimentului de reduceri, pe platforma online erau peste 220.

- Retailerul online eMag anunta vanzari de peste 115 milioane de lei, la doar 30 de minute dupa inceperea evenimentului de shopping Black Friday, care a debutat la ora 6:55. La momentul inceperii evenimentului de reduceri, pe platforma online erau peste 220.000 de oameni, care au plasat…

- Retailerul online Fashion Days a inregistrat, in primele trei ore de la demararea campaniei de shopping "Black Friday", comenzi de peste 16 milioane de lei, cu 20% peste estimarile initiale ale companiei.Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pana la ora…

- Romanii vor face cumparaturi cu ocazia Black Friday 2019 in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an, reiese din estimarile PayU Romania, publicate…