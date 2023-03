Stiri pe aceeasi tema

- La ”frontiera verde" și in punctele de trecere, polițiștii de frontiera au notificat 245 de evenimente cu documentarea a 253 de persoane, care au incalcat legislația frontaliera și migraționala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza:- 42 de incalcari ale regimului

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova anunța ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 333 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 317 traversari persoane.

- In ultimele 24 de ore, 22 de persoane au primit refuz de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare in Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. In total, in aceasta perioada, frontiera de stat a fost traversata de aproape 45 de mii de persoane, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 587 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 522 traversari persoane. 57 de cetațeni straini au primit refuzul de intrare…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 131 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 328 traversari persoane. De asemenea, cu referința la traversarea frontierei…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 36 711 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 18 561 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.

- Poliția de Frontiera prezinta bilanțul saptamanii (30 ianuarie - 5 februarie 2023) de la vama. Astfel, la „frontiera verde” și in punctele de trecere, polițiștii de frontiera au notificat 309 evenimente cu documentarea a 328 de persoane, care au incalcat legislația frontaliera și migraționala a Republicii…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova anunța ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 463 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 22 319 traversari persoane.