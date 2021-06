Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Inceperea proiectului „Imbunatatirea serviciilor educationale, cultural-recreative si a spatiilor publice urbane din orasul Boldesti-Scaeni”, Cod SMIS2014+: 126450 apare prima data in Curierul National .

- Un numar de 14 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala de 184.451.831 lei, au fost semnate de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. Contractele derulate de Ministerul Dezvoltarii vizeaza imbunatatirea…

- CAMPINA, 24.05.2021 ANUNȚ DE PRESA privind inceperea proiectului: „Imbunatațirea infrastructurii educaționale prin construirea unei gradinițe in Municipiul Campina” SMIS 124533 In data de 31.03.2021, UAT MUNICIPIUL CAMPINA, in calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 6814 cu Ministerul…

- 84 de apartamente noi urmeaza a fi realizate in orașul Petrila. Doua contracte de peste 12 milioane de lei, finanțate de fonduri europene, care prevad realizarea a trei blocuri sociale au fost scoase la licitație. Lucrarile se deruleaza in cadrul proiectului Imbunatațirea calitații vieții…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat astazi, 14 aprilie 2021, contractul de finanțare pentru proiectul Imbunatațirea infrastructurii educaționale la Școala Gimnaziala "B.P. Hasdeu" din municipiul Campina. Este un proiect cu fonduri europene in valoare de 16.260.252,36…

- UAT Oras Boldesti-Scaeni a semnat astazi, 13 aprilie 2021, Contractul de Finantare aferent Proiectului cu titlul „Imbunatatirea serviciilor educationale, cultural-recreative si a spatiilor publice urbane din orasul Boldesti-Scaeni", proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 9 noi contracte de finanțare, in valoare totala de 106.291.251,29 lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 6 proiecte vizeaza modernizarea sistemului de iluminat public,…

- Anunt de Presa Valenii de Munte, 05.04.2021 ANUNȚ incepere proiect „Creșterea calitații vieții pentru populația din Orașul Valenii de Munte prin imbunatațirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative si imbunatațirea spațiilor publice urbane” Primaria Valenii de Munte anunta inceperea…