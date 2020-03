Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a imprumutat joi, pentru prima oara in istorie, la dobanzi negative, a anuntat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras,…

- Premierul desemnat sa formeze un nou guvern, actualul ministru interimar de Finanțe, Florin Cițu, a declarat joi, in ședința de Guvern, ca pentru prima oara in istorie Romania s-a imprumutat la dobanzi negative. Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor…

- Demis din funcție, Florin Cițu continua sa ingroape Romania in datorii! Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 558 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 176 de luni, la un randament mediu de 4,47% pe an,…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania va depasi 1,1 miliarde de euro, in 2020. Capitala ar putea atrage peste 80% din total Volumul investitiilor imobiliare in Romania va depasi 1,1 miliarde de euro, in 2020, peste 700 de milioane de euro din total reprezentand contracte deja semnate sau in proces…

- În primele 11 luni din anul trecut contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2018, arata datele publicate luni de Banca Naționala. Importurile masive au amplificat deficitul…

- România a început anul cu rezervele valutare (aflate la Banca Nationala a României) de 32,92 miliarde euro, mai puțin cu 139 milioane de euro fața de începutul anului trecut, arata datele publicate vineri de Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca obligatiunile senior nepreferentiale emise de Banca Comerciala Romana, in valoare de 600 milioane lei, au intrat la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB, urmand ca de vineri obligatiunile corporative emise de Golden Foods Snacks, care…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 1,16 miliarde de lei, la o dobanda de 4,07% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu scadenta in septembrie 2023, potrivit datelor transmise…