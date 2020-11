Stiri pe aceeasi tema

- Doua sectii se afla in Bucuresti - una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente. Mai sunt organizate sectii de votare in Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Suceava, Timisoara. Potrivit insarcinatului…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a declarat ca pina la ora 15:00 au votat 29,57% de cetațeni pentru alegerile prezidențiale, adica peste 834 528 mii de alegatori. Potrivit CEC, au fost deschise secțiile de votare din coasta de est a Statelor Unite ale Americii. In Japonia, 24 de cetațeni moloveni au…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…

- Prezența la vot la nivelul intregii țari a fost de 46,02%. Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale permanente pentru alegerile locale din 27 septembrie este de 19.004.986, conform Autoritații Electorale Permanente (AEP). Prezența la vot pana la ora 21.008.420.733 de romani au votat…

- Prezența la vot la nivelul intregii țari este monitorizata in timp real pe site-ul prezenta.roaep.ro. Libertatea va prezenta pe parcursul zilei prezența la vot la alegerile locale, potrivit datelor comunicate de BEC (Biroul Electoral Central). Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale…

- Prezența la vot la nivelul intregii țari este monitorizata in timp real pe site-ul prezenta.roaep.ro. Libertatea va prezenta pe parcursul zilei prezența la vot la alegerile locale, potrivit datelor comunicate de BEC (Biroul Electoral Central). Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale…

- "Nu am votat contra cuiva, am votat pro ceva și cred ca dupa atata ura și scandal din ultima luna o sa ne aștepte patru ani destul de rai. Totuși, sa speram ca suntem sanatoși și sa speram ca in loc sa ne ocupam de alegeri o sa ne ocupam chiar de sanatate, de educație și de ceea ce este important…

- Prezența la vot in București ramane mai mare fața de cea de la alegerile locale din 2016, diferența fiind de 1,69%.Pana la ora 12:00, potrivit datelor comunicate de Autoritatea Electorala Permanenta, au votat 220.017 bucureșteni. Acum patru ani, votasera 185.922 persoane. Procentual, in prezent au votat…