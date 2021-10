Stiri pe aceeasi tema

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Municipiul Targoviște, la un pas de incidența de 2/1 000. Situația din intreg județul, astazi, 29 septembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Tot mai multe localitați trec in scenariul roșu! Situația din intreg județul, astazi, 25 septembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Incidența de aproape 1/1 000 pentru Dambovița. Situația din fiecare localitate, astazi, 21 septembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Situația cazurilor Covid-19, in localitațile din județul Dambovița (6 septembrie) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Aproape 150 de cazuri pozitive SARS-CoV-2 in Dambovița. Situația pentru fiecare localitate, astazi, 29 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul O localitate din Dambovița este in scenariul Roșu. Situația la nivelul județului, astazi, 24 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Aproape 100 de cazuri pozitive in Dambovița. Situația din fiecare localitate, astazi, 22 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE 1 DRAGOMIRESTI Post-ul O localitate a atins incidența de 1/1 000. Situația din Dambovița, astazi, 19 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .