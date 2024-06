Stiri pe aceeasi tema

- Trenul IR 1992 Timisoara Nord pl 17:51 ndash; Mangalia sos 09:28 , cu plecare din Timisoara Nord in data de 26 iunie 2024, va sosi la destinatie cu o intarziere semnificativa, de peste 300 de minute.Principalele cauze care au condus la aceasta intarziere, sunt: lovirea unui copac aflat in gabaritul…

- De astazi, 30 de trenuri din toata țara iși leaga rutele spre Constanța și Mangalia, in programul anual al CFR Calatori „Trenurile Soarelui”, pana pe 8 septembrie. Toate regiunile tarii vor fi conectate, in sezonul estival, cu stațiunile de la malul marii

- Doua vagoane din trei, ale trenului IR 1596, care transporta 200 de persoane, au deraiat, pe ruta Craiova-București, la Draganești de Vede. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. O femeie de 36 de ani care acuza dureri la spate a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital. Alte doua…

- PSD a caștigat alegerile locale. Vom avea mai mulți primari, șefi de CJ și consilieri decat in 2020 Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la sediul central al partidului, dupa inchiderea urnelor la alegerile locale și apariția primului EXIT-POLL, ca social-democrații au caștigat…

- Pescarii romani nu mai au voie sa pescuiasca scoici, vongole și rapane din zone precum Agigea și Mangalia. Cei de la DSV, de la DSVSA au constatat, potrivit buletinelor de analiza din ultima perioada, ca s-au inregistrat depașiri ale nivelurilor speciilor de fitoplancton cu potențial toxic peste valorile…

- Supravegherea elevilor prin camere audio-video se va putea face cu acordul majoritar al parinților și consultarea profesorilor, prevede un proiect de OUG privind modificarea și completarea Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii invațamantului superior nr. 199/2023. Principalele…

- Fosta judecatoare din procesul lui Vlad Pascu, Ancuța Popoviciu, a avut o prima reacție, dupa ce a fost mutata de la Mangalia la Constanța și nu va mai judeca procesul lui Vlad Pascu. In ciuda numeroaselor gafe pe care le-a facut, magistratul nu ințelege nici acum supararea parinților victimelor. Consiliul…

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…