- Ziarul Unirea Mai mult 1,8 milioane de tineri cu varsta intre 18 și 34 de ani au votat la alegerile locale, stabilind o prezența de 38,6% Peste 1,8 milioane de tineri cu varsta intre 18 și 34 de ani și-au exercitat dreptul de vot la alegerile locale, potrivit datelor de prezența de la Biroul Electoral…

- Pana la ora 20.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 44,54%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti s-a inregistrat cea mai mica prezența la urne din țara, respectiv 34.87%. Au votat 634.322 de bucureșteni.…

- Pana la ora 19.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 41,48%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti s-a inregistrat cea mai mica prezența la urne din țara, respectiv 31,86%. Au votat 579.578 de bucureșteni.…

- Pana la ora 17.00 prezența la urne la nivel național, la alegerile locale a fost de 34,58%%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC).In municipiul Bucuresti s-a inregistrat cea mai mica prezența din țara, respectiv 26.28%. Au votat 478.132 de bucureșteni. Totuși,…

- Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP) pana la ora 12 au votat peste 2,8 milioane de alegatori din intreaga țara, insa majoritatea sunt persoane cu varsta mai mare de 45 de ani. AEP noteaza ca la ora 12.00 procentul votanților care și-au exprimat votul a depașit 15%, adica mai bine de 2,8 milioane…

- Majoritatea analiștilor politici se așteapta la o prezența redusa la votul pentru alegerile locale din 2020. In ciuda faptului ca estimarile arata o prezența redusa al votul pentru alegerile locale din acest an, procentele menționate fiind cuprinse intre 35% și 40%, in doar o ora de la deschiderea urnelor…

- Libertatea va prezenta pe parcursul zilei prezența la vot la alegerile locale, potrivit datelor comunicate de BEC (Biroul Electoral Central). Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale permanente pentru alegerile locale din 27 septembrie este de 19.004.986, conform Autoritații Electorale…

- Reguli speciale atat in sectia de votare, cat si la solicitarea urnei mobile Nicoleta Dumitrescu Dupa ultima zi de campanie electorala, care a fost ieri, astazi urmeaza o zi de liniste, maine fiind ziua decisiva – a votului. Este ziua alegerilor locale, cand Consiliile locale, cele judetene, primarii…