- La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica de la Galda de Jos, peste 100 de pacienți au fost confirmați cu coronavirus, de la izbucnirea focarului. Mai exact din cei 179 de pacienți, 103 au fost confirmați cu COVID-19. De asemenea, din cei 171 de angajați ai centrului, 18 au fost testați…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 62.675 teste, dintre care 295 in data de 04.10.2020. Acestora li…

- 1.835 de cazuri noi au fost confirmate din aproape 14.000 de mii de teste facute, in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor a crescut cu 56 și ajunge astazi la 5.003. Alți 598 de pacienti sunt internati la terapie intensiva. In total, de la debutul pandemiei, in Romania, peste 135 de mii de persoane…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel:■ 3.587 pacienți declarați vindecați ■ 242 pacienți internați in spitale, dintre care 5 la terapie…

- Un numar de 7.436 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat astazi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). La ATI sunt internati 485 de pacienti, precizeaza sursa citata. Pe teritoriul Romaniei, 7.161 de persoane confirmate cu noul coronavirus sunt in izolare…

- In spitalele din Romania sunt internați, marți, aproape 7.000 de pacienți infectați cu noul coronavirus. Dintre aceștia, 357 sunt in stare grava, in Terapie Intensiva. Potrivit Grupului de Comunicare...

- Ziarul Unirea Fotografia ZILEI: Coada de ambulanțe SMURD cu pacienți infectați cu COVID-19 in curtea Institutului Matei Balș: „Mai aveți indoieli?” Fotografia ZILEI: Coada de ambulanțe SMURD cu pacienți infectați cu COVID-19 in curtea Institutului Matei Balș: „Mai aveți indoieli?” Doctorul Maria Nițescu…