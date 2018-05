Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii antifrauda din cadrul Direcției Regionale Antifrauda 5 Deva au confiscat recent articole vestimentare de aproape 3 milioane de lei dintr-un transport rutier de marfuri, in punctul de trecere a frontierei Nadlac 2 - Autostrada, se arata intr-un comunicat transmis marți de reprezentanții Antifraudei.…

- Inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Regionale Antifrauda 5 Deva au confiscat articole vestimentare de peste 2,9 milioane de lei dintr-un transport rutier de marfuri, in punctul de trecere a frontierei Nadlac 2 – Autostrada, a anuntat marti Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei…

- Inspectorii antifrauda au verificat 107 contribuabili, fiind aplicate amenzi contraventionale in suma totala de 1,56 milioane lei si fiind confiscate sume numerar, venituri ilicite si bunuri a caror provenienta nu a fost justificata, in valoare totala de 241.958 lei, potrivit ANAF.In plus,…

- Inspectorii de munca au aplicat agentilor economici, in perioada 26 – 30 martie, amenzi in valoare totala de circa 2,9 milioane de lei (620.483 euro) pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Inspectia Muncii, informeaza AGERPRES . In intervalul…

- Politistii de frontiera, in colaborare cu vamesii, au descoperit intr-un container sosit din China, in sectorul de sud al Portului Constanta, aproximativ 1.650 perechi de pantofi, marfuri nedeclarate la intrarea in tara, informeaza un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Potrivit sursei citate,…

- Marti, 20 martie 2018, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontiera Constanta sud au identificat un container care continea jucarii susceptibile a fi contrafacute, cu o valoare de piata de 10.800 euro. Au fost confiscate 1.440 bucati discuri zburatoare cu diametul de 15 cm , susceptibile…

- Vor fi expuse lucrari de grafica și pictura semnate de respectatul artist aradean, ce vor putea fi vizitate pana pe data de 25 martie 2018. Expoziția este organizata de Asociația Kolcsey, cu sprijinul Primariei Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura. Ioan Emil Kett-Groza, nascut…

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA. In perioada august-decembrie 2017, Fiscul a recuperat taxe in valoare de 391 de mii de lei, echivalentul a 85 de mii de euro, din care 41% au fost calculate…