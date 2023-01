Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca sambata dimineața traficul este oprit pe DN 7, in localitatea Calimanești, unde șoseaua a fost inundata, și pe DN 57, in zona localitații Cozla, unde au avut loc caderi de pietre pe carosabil.

- Declarațiile pe propriile raspundere decise de guvern pentru anumite categorii de consumatori casnici, astfel incat sa beneficieze de preț plafonat la electricitate, au creat haos iar executivul și-a prins urechile in propriile reglementari.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marți, 6 decembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier. Cu toate acestea, din cauza temperaturilor scazute inregistrate mai ales in timpul…

- Se circula in condiții de ceața densa pe mai multe drumuri din județele Brașov, Cluj, Covasna, Dambovița, Iași, Mureș și Prahova. DN 15 Targu Mureș-Turda, intre localitațile Luna și Luncani, județul Cluj, este blocat parțial din cauza unui accident.

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare Cod galben de ceața valabila in județele Caraș-Severin, Arad și Timiș. Vizibilitatea in trafic este redusa sambata dimineața pe A1, A3 și pe mai multe drumuri din județele Arad și Prahova, din cauza ceți

- A trecut un an de la semnarea contractului pentru decontaminarea deșeurilor cu mercur de la Turda, iar lucrarile incep abia acum. Motivul este ca firma care trebuie sa se ocupe de lucrare a obținut avizele abia in 2022, chiar daca a caștigat licitația in 2021. Valoarea afacerii este de 80 milioane lei,…

- 12 ani mai tarziu, in ianuarie 2021, CNAIR deschidea o procedura de licitație pentru atribuirea contractului pentru ecologizarea depozitului de deșeuri. Contractul avea o valoare de peste 157 de milioane de lei. Suficienți bani cat sa starneasca interesul companiei ECOMASTER care a aparținut grupului…

