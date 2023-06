Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17.000 de noi soldati ucraineni au fost antrenati in 12 luni intr-un program condus de Marea Britanie, in cadrul sprijinului sau pentru Kiev in fata invaziei ruse, a anuntat luni Apararea britanica.

- Lideri și delegați din peste 60 de țari sunt așteptați miercuri și joi la Londra pentru o conferința privind reconstrucția Ucrainei, eveniment care incearca sa mobilizeze guvernele, companiile și marile instituții financiare. In timp ce nevoile imediate sunt estimate la 14 miliarde de dolari, redresarea…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Ucraina se pregatește „cu atenție” pentru noua contraofensiva impotriva forțelor rusești, deoarece asaltul este „foarte important” și trebuie sa „aiba succes”, a declarat pentru Sky News premierul ucrainean Denis Smihal. Oficialul ucrainean spune ca mult așteptata contraofensiva va fi lansata „doar…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis 130 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i si dati-le apa, verificati…

UPDATE Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu candideaza la functia de secretar general al NATO, a declarat sambata un purtator de cuvant al Comisiei, citat de dpa. Afirmatiile despre acest subiect ale ziarului britanic The Sun sunt „speculatii nefondate", a comunicat Comisia, la solicitarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, scrie The Sun , citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters.Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea in octombrie, conform…

