- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , in ultimele 24 de ore au fost raportate 26 de reactii adverse. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului…

- Marți, 18 mai, a fost depașit pragul de 4.000.000 de romani vaccinați anti-Covid, transmit reprezentanții campaniei naționale de vaccinare. Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca vaccinul trebuie adus mai aproape de oameni, iar primarii trebuie sa se implice indiferent…

- La ora 17:30, CNCAV a anunțat ca a fost atinsa borna celor 4 milioane de vaccinați.Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore, 33.994 de persoane au fost vaccinate cu prima doza si 62.959 de persoane cu cea de-a doua.Din 27 decembrie 2020 au fost administrate 6.931.689 de doze unui numar de 3.997.170 de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in perioada 27 decembrie 2020 - 9 mai 2021, un numar de 22.911 persoane vaccinate anti-COVID (0,6% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat joi dupa-masa ca s-a atins pragul de 100.000 de romani vaccinați in ultimele 24 de ore. Un nou record privind imunizarea COVID-19 a fost stabilit și in județul Bihor.

- 1.349.089 au primit o doza si 2.029.610 pe cea de-a doua The post Peste doua milioane de romani vaccinați impotriva COVID cu ambele doze appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste doua milioane de romani vaccinați impotriva COVID cu ambele doze Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Daca ritmul vaccinarii anti-Covid se menține așa,… poateva mai și crește, sunt toate șansele sa… ajungem și chiar sa depașim pargul de 5 milioane de romani vaccinați pana la 1 iunie.

- 59.538 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 27.839 de persoane au primit rapelul. De la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 4.575.020 de doze unui numar de 2.860.598 de persoane, dintre care 1.146.176 au primit o doza si 1.714.422 si pe cea de-a doua.Totodata,…