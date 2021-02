Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.239 de vaccinuri (40 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 247 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 992 de vaccinuri. Dintre acestea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 355 de vaccinuri (140 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 208 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 147 vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 801 vaccinuri (160 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 628 de vaccinuri, 598 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 888 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 586 vaccinuri, 566 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 302 vaccinuri. Potrivit DSP…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 786 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 27 vaccinuri și nicio doza de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.055 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 60 de vaccinuri, din care 20 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, …

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.657 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 780 vaccinuri, din care 231 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat…