Politistii au ridicat peste 1.700 de portofele, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 1.000.000 de lei, dintr-un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 3 august a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialiști din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din județul Ilfov. In urma controlului containerului, politistii au descoperit 1.740 de portofele, susceptibile a fi contrafacute.…