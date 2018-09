Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, la nivel național sunt disponibile peste 1.700 de posturi pentru români în spațiul UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.702 locuri de munca vacante,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.702 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania - 951 locuri de munca: 950 muncitor necalificat in agricultura - cules capsuni, 1 operator centrale electrice; Germania - 454 locuri de munca: 120 curier,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.632 locuri de munca vacante pentru muncitorii romani, cele mai multe fiind in Spania si Germania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, in Spania sunt…

- 2.059 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European in Economie / on 24/08/2018 at 09:03 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.059 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 954 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura,…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la dispoziție peste 2.000 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.059 locuri de munca vacante, dupa…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.217 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda și Germania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Din locurile de muncă disponibile în Olanda, 110 sunt pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, locuri de munca, cele mai multe in Germania și Olanda, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, sunt disponibile…

- Peste 1.200 de joburi sunt puse la bataie de angajatorii din 17 state europene, prin intermediul retelei EURES Romania. Care sunt ce meseriile cautate și țarile care ofera cele mai multe posturi vacante. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.247…