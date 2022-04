Peste 1.700 de copii ucraineni au solicitat înscrierea în învăţământul românesc Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca peste 1.700 de copii ucraineni au solicitat inscrierea in invatamantul romanesc. Potrivit Ministerului Educatiei, pana vineri, au fost depuse 1.769 de cereri din partea copiilor din Ucraina pentru inscrierea ca audienti, din care 570 de prescolari si 1.199 de elevi. ”1.497 de copii au fost repartizati/inscrisi deja ca audienti […] The post Peste 1.700 de copii ucraineni au solicitat inscrierea in invatamantul romanesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

