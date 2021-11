Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de jandarmi și 150 de polițiști din Alba asigura masurile de ordine, in minivacanța de 1 Decembrie Peste 200 de jandarmi și peste 150 de polițiști asigura masurile de ordine și siguranța publica in minivacanța de 1 Decembrie. Peste 150 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- ,,In cursul acestei dupa-amiezi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au depistat un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita la data de 17 octombrie a.c., intr-o casa de schimb valutar…

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj scoate la concurs 23 de posturi de agenți și ofițeri de poliție prin incadrare directa. Inscrierile se fac online, in perioada 23 septembrie – 5 octombrie,...

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfașurat o acțiune preventiv-informativa, referitoare la masurile stabilite in contextul epidemiologic actual, pentru prevenirea și...

Inpectoratul de Poliție Județean Cluj organizeaza concurs de recrutare din sursa externa pentru ocuparea a 8 posturi vacante de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj,...

- Polițiștii clujeni au aplicat un numar de 20 de infractiuni care vizeaza incalcari ale legii privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri au fost constatate in a treia zi a Festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca. De asemenea, au fost date și 52 de sanctiuni contraventionale,…

- Jandarmii si politistii clujeni au depistat, in prima zi a Festivalului UNTOLD, 14 cazuri in care persoane au incalcat prevederile legii privind traficul si consumul de droguri. „S-a incheiat prima zi a festivalului, fara a fi inregistrate evenimente deosebite. Participantii au retrait bucuria spectacolului…

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost la datorie in weekend, continand activitățile in vederea creșterii gradului de disciplina in randul participanților la...