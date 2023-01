Peste 170 de persoane supravegheate judiciar. Oficial de la Politia Romana

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17 ndash; 23 decembrie a.c., la nivel national, structurile teritoriale ale Politiei Romane au luat in supraveghere 426 de persoane, fata de care organele judiciare au dispus masuri preventive. Dintre acestea 115 au fost masuri de arest la domiciliu, iar 311 de control judiciar.Potrivit…

- Un numar de 1.370 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in saptamana 5 – 11 decembrie, dintre care 742 cu Pfizer Omicron adaptat noilor tulpini de coronavirus, ser a carui administrare a inceput pe 28 noiembrie. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din…

- 19 persoane au murit și alte 6 au fost ranite dupa ce un autobuz a cazut, sambata, intr-un canal in nordul Egiptului, a anunțat Ministerul Sanatații de la Cairo. Autobuzul transporta circa 35 de persoane. Autovehiculul a deraiat pe o autostrada și a cazut in canalul Mansuriya din orașul Aga, potrivit…

- Cinci persoane au fost plasate in arest preventiv, iar alte 17 persoane invinuite au primit arest la domiciliu. Masurile au fost aplicate in cadrul dosarului finanțarii ilegale a Partidului Politic „Șor”, transmite Știri.md. {{644116}}Potrivit Procuraturii Anticorupție, in cadrul urmaririi penale, la…

- Cinci persoane au fost plasate in arest preventiv, iar alte 17, plasate in arest la domiciliu, fiind invinuite „in schema de acceptare a finanțarii Partidului Politic „Șor”. „In cazul stabilirii vinovației acestea risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 57 500 pana la 92 500 lei sau inchisoare de…

- In primele 9 luni ale anului, politistii de la transporturi au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice in statiile de cale ferata, trenurile de calatori, porturi si aeroporturi, precum si pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilicite in domeniul transporturilor feroviare, navale…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana au examinat demersul procurorului anticorupție de prelungire a masurii preventive sub forma de arest la domiciliu, pe un termen de 30 zile, aplicat in privința complicelui ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, invinuit pe capatul de acuzare…