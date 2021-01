Stiri pe aceeasi tema

- Peste 900 de lucratori din sistemul sanitar si social din județul Bistrița-Nasaud au fost vaccinati anti-COVID-19 pana la data de 7 ianuarie inclusiv, potrivit informațiilor comunicate de Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud. Directorul Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, dr. Anca Andrițoiu,…

- Un numar de 375 de persoane au fost vaccinate in județul Alba, in a patra zi a campaniei de imunizare, doua reacții adverse minore fiind raportare. Potrivit DSP Alba, in a patra zi a campaniei de vaccinare anti-COVID in Alba, au fost imunizate 375 de persoane din sistemul medical județean,... Articolul…

- Miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID au fost imunizate 345 de persoane din sistemul medical județean, astfel: 160 de persoane la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia (pentru joi, 7 ianuarie, sunt programate 169 de persoane); 70 de persoane la Spitalul Municipal…

- Un numar de 345 de persoane au fost vaccinate pana in acest moment in județul Alba, fara nici o reacție adversa semnalata. Miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID au fost imunizate 345 de persoane din sistemul medical județean, astfel: 160 de persoane la Spitalul... Articolul…

- In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 657 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 2.868 de persoane. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-au administrat un numar total de 657 vaccinuri,…

- Colonelul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, e evidențiat, intr-o conferința de presa susținuta marți, cum va decurge a doua etapa de vaccinare anti-Covid-19 in Romania in care se vor putea vaccina și alți romani in afara personalului angajat in spitale. „Pe 26 decembrie…

- Campania de vaccinare contra COVID-19 in Franta va incepe „in ultima saptamana din decembrie daca sunt intrunite conditiile”, a anuntat miercuri premierul francez Jean Castex, informeaza AFP.Castex a conditionat lansarea vaccinarii de autorizarea de catre Agentia Europeana pentru Medicamente, \"\"asteptata…

- Campania de vaccinare contra COVID-19 in Franta va incepe „in ultima saptamana din decembrie daca sunt intrunite conditiile”, a anuntat miercuri premierul francez Jean Castex, informeaza AFP.Castex a conditionat lansarea vaccinarii de autorizarea de catre Agentia Europeana pentru Medicamente, \"\"asteptata…