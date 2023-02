Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in luna februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov,…

- Razboiul din Ucraina intra in aceasta saptamana in cea de a 12-a luna de la declanșare. Este o ocazie pe care Volodimir Zelenski a folosit-o luni seara, in apariția sa video, pentru a face un nou bilanț al conflictului. El a subliniat intre altele ca, in aceasta perioada, ”ocupanții ruși (…) au rapit”…

- Rusia a fost dispusa sa negocieze cu Ucraina in primele luni ale razboiului, dar Statele Unite si alte tari occidentale au sfatuit Kievul sa nu poarte discutii, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Associated Press.

- Soarta oraselului minier Soledar ramane incerta. Rusia a anuntat oficial ca fortele sale au preluat controlul asupra localitatii. Kievul dezminte informatia si spune ca militarii sai inca lupta. Ambele tabere au suferit pierderi grele.

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- Serviciul rus de securitate FSB a anuntat luni ca un „grup de sabotori” ucraineni format din patru persoane a fost „lichidat” in timp ce incerca sa intre duminica in regiunea Briansk a Rusiei, care se invecineaza cu Ucraina, au anuntat agentiile de presa rusa.

- Autoritațile Ucrainei au reușit sa recupereze trei copii care fusesera scoși ilegal de ocupanții ruși din regiunea Harkov, potrivit comisarului parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, scrie Rador. El a precizat ca cei trei copii au fost deportați de ruși in luna august și au…

- Ucraina a negat acuzatiile formulate marti de compania rusa Gazprom conform carora retine din gazul natural livrat Republicii Moldova prin conductele de pe teritoriul ucrainean, acuzand in schimb Rusia ca foloseste gazul ca instrument politic pentru a limita aprovizionarea Europei, relateaza agentia…