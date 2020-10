Stiri pe aceeasi tema

- Peste 16.000 de locuinte noi ar putea fi predate pana la finalul anului in Bucuresti si zonele limitrofe, ceea ce ar duce la o crestere cu aproape 8% fata de numarul de unitati predate in 2019, arata datele raportului de piata "Residential Market Genome 2020" intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant", Sorin Oprescu i-a spus lui Victor Ciutacu faptul ca a castigat procesul intentat conducerii Spitalului Universitar si se va intoarce pe functia pe care a detinut-o inainte de a fi demis. "Demiterea a fost facuta intr-o criza de razbunare si a fost bazata…

- Senatoarea USR Florina Presada anunta luni pe Facebook ca a fost dignosticata cu COVID-19, noteaza Hotnews.ro.Conform marturisilor senatoarei, primul simptom a fost o durere ”groaznica” de cap, urmat de pierderea mirosului.”Suntem 28 de mii pe aceasta pagina. Acum puteti spune ca, si voi, cunoasteti…

- In ziua cu un record absolut de infectari cu coronavirus in Romania de la inceputul pandemiei de coronavirus se inregistreaza recordul de infectari și in Capitala: 405 persoane au fost confirmate cu Covid-19 in București in ultimele 24 de ore. In toata țara au fost raportate 2.158 de cazuri noi de contaminare…

- Nicușor Dan, care potrivit exit-poll-urilor este caștigatorul fotoliului de primar general al Capitalei, a declarat intr-o prima reacție ca parteneriatul cu USR-PLUS și PNL va continua. „Le mulțumesc bucureștenilor pentru ca s-au implicat și pentru spirit civic. Mi-au dat incredere, in ciuda campaniei…

- Autostrazile din România sunt construite și administrate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Tot ce ține de autostrazi în România este meritul sau vina CNAIR în funcție de caz. România…

- Romania a depașit astazi numarul total de 85.833 de cazuri de Covid-19 de la debutul pandemiei. 1.365 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore, din cele 24.043 de teste efectuate. Capitala ramane in continuare locul cu cele mai multe...

- Capitala ramane orașul cu cele mai multe cazuri de COVID inregistrate in 24 de ore. La bilanțul de azi au fost confirmate 199 de noi infectari. Alte județe cu cifre ridicate sunt Prahova, Argeș și Dambovița. La polul opus se afla Giurgiu, unde nu au fost raportate noi cazuri.Romania a inregistrat in…