Peste 1600 locuri scoase la concurs în școlile de Poliție ADMITERE… Au inceput inscrierile pentru admiterea in școlile de invațamant postliceal ale Poliției Romane. Vasluienii care vor sa devina agenți de poliție trebuie sa depuna cererile de inscriere pana pe data de 5 mai, pe adresa de e-mail a unitații de recrutare, inclusiv in zilele de sambata și duminica. Unitatea de recrutare este Inspectoratul de […] Articolul Peste 1600 locuri scoase la concurs in școlile de Poliție apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

