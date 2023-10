Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Satu Mare a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost tras pe dreapta, in Halmeu, de un echipaj al Poliției de frontiera. Agenții aveau suspiciuni ca individul ar face contrabanda, insa in loc de țigari, in mașina lui au gasit 80 de grame de droguri. Barbatul s-a ales cu dosar…

- Poliția naționala spaniola (Policia Nacional), sprijinita de Europol, a dezmembrat o rețea infracționala implicata in traficul de droguri și in spalarea unor sume mari de bani provenite din infracțiuni. Ancheta a fost inițiata in 2021 pe baza unui raport de informații al Europol, care a dus la identificarea…

- Polițiștii și procurorii au destructurat o rețea de trafic de droguri intr-o acțiune coordonata in 6 județe Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au pus capat unei rețele de trafic de droguri de…

- Politistii din Constanța au deschis un dosar penal, in cazul turiștilor din stațiunea Eforie Nord care s-au luat la bataie cu salvamarii de pe plaja. Aceștia nu ii lasau sa intre in marea agitata, cu valuri inalte. De altfel, era arborat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul era interzis. Inspectoratul…

- La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, au efectuat 19 perchezitii, in municipiul Calarasi si Bucuresti. La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii…