- De la inceputul acestui an, la cele doua maternitati din Iasi s-au nascut peste 1.600 de copii. La Maternitatea „Elena Doamna" numarul nasterilor a fost intr-o usoara crestere, au fost inregistrate 293 de nasteri in primele trei luni ale anului, fata de 222 cate au fost in aceeasi perioada a anului…

- Cea mai aglomerata garda a fost cea de dinaintea primei zile de Paște, in 22 -23 aprilie, cand in Unitatea de Primire Urgențe a spitalului ieșean de pediatrie au fost consultați 95 de minori. Cazuistica a fost variata. ”Un sfert dintre pacienții care s-au adresat Spitalului Clinic de Urgența pentru…

- Și-a nascut cel de-al patrulea copil la Maternitatea din Botoșani, puțin inainte de termen. Anxietatea pe care i-a declanșat-o razboiul și drumul greu pe care l-a parcurs din Harkiv, Ucraina, zona aflata de la inceput sub bombardamente, au afectat starea mamei și sarcina. Medicii botoșaneni au avut…

- In cele sase unitati medicale, aflate sub coodonarea CJ Iasi, au fost consultati si tratati, de la inceputul conflictului din Ucraina si pana acum, peste 200 de pacienti refugiati. Cele mai multe cazuri, peste 160, au ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi. Pacientii s-au…

- Din accidentul de sambata, 2 aprilie, petrecut la Targu Frumos, in care au fost implicați cinci refugiați ucraineni au rezultat patru victime: trei copii și mama lor. Copii au ajuns la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Sf. Maria” iar mama lor, la Spitalul Clinic de Urgența “Sf. Spiridon”, la…

- In luna ianuarie 2022 s-a inregistrat nasterea a 14.169 copii, cu 2.381 mai putini copii decat in luna decembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2022 a fost de 26.315 (13.694 barbati si 12.621 femei), cu 1.325 decese (604 barbati si 721 femei) mai putine decat in luna decembrie…

- Trei refugiați din Ucraina au ajuns la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Unul dintre aceștia a ramas internat. *16 medici, vorbitori de limba rusa vor asigura comunicarea și tratatrea refugiaților din Ucraina. Conf. Univ. Dr. Lucian EVA. manager Spitalul Clinic de Urgența…

- Primii copii din Ucraina au ajuns la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iasi. Acestia au avut nevoie de consultatii si recomandari pe fondul frigului indurat pana la intrarea in Romania si al oboselii acumulate, pentru ca vorbim de ore bune petrecute pe drum. “Pana in prezent la UPU au ajuns 2 pacienti…