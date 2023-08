Peste 1.600 de carduri de sănătate blocate în Buzău. Majoritatea au făcut asta din motive religioase şi de conştiinţă Mai mult de 1.600 de carduri de sanatate au suferit o blocare la nivelul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau. In cea mai mare parte a situațiilor, aceasta s-a datorat refuzului persoanelor de a le utiliza din motive religioase și de conștiința. Numarul celor care au refuzat cardul de sanatate in favoarea unei adeverinte care sa le asigure accesul la servicii medicale a fost constant in ultimii ani, arata datele CJAS Buzau. La nivelul anului 2023, in jur de 1.600 de carduri figureaza ca fiind blocate, cele mai multe dintre ele ca urmare a refuzului beneficiarilor pe motive ce tin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

