Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Patrule ale Armatei pe strazile din Alba Iulia: Masuri drastice ale autoritaților in perioada de Paște In perioada Sarbatorilor Pascale de anul acesta, pe langa cei 1.000 de polițiști care vor fi la datorie pe raza județului Alba, au fost instituite pentru prima data și patrule…

- La nivelul Poliției de Frontiera Romane se mentin masurile dispuse pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat, avand in vedere situatia speciala in contextul eforturilor sustinute pentru prevenirea raspandirii infectiei cu Covid-19.

- In urma articolului intitulat „Știrea Cititorului: Alo, Compania de Salubritate Campia Turzii?! Mai ”mișcați” și voi ceva?!”, publicat de www.turdanews.net in data de 17 aprilie 2020, administrația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, in perioada 17 20 aprilie 2020, peste 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si lucratori de la alte structuri ale MAI, precum si politisti locali si militari din cadrul MApN, vor actiona, zilnic, pentru a asigura respectarea…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in fiecare zi vor fi la datorie peste 14.000 de politisti, una dintre misiunile principale fiind intensificarea masurilor de monitorizare si control ale traficului rutier si verificarea respectarii conditiilor de deplasare a persoanelor. De asemenea,…

- Peste 36.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie, in perioada 17-20 aprilie, pentru a se asigura ca masurile sunt respectate. Inspectoratul General de Aviație al MAI are pregatite...

- Aproximativ 700 de politisti, jandarmi si politisti locali vor asigura ordinea publica in perioada Sarbatorilor Pascale in localitatile judetului Arges, a anuntat, joi, Institutia Prefectului. "Astfel, aproape 400 de politisti argeseni vor fi prezenti la datorie, pentru asigurarea unui climat de siguranta…

- Mai multe incendii care au distrus locuințe, in comuna Niculești, au generat inițiativa unei petiții publice pentru strangerea de semnaturi Post-ul NICULEȘTI: Petiție publica pentru achiziționarea unei autospeciale de pompieri. Mai multe case au ars in ultima perioada apare prima data in Gazeta Dambovitei…