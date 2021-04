Stiri pe aceeasi tema

- 167 de copii cu COVID-19 sunt internati in spitale. 16 sunt in Terapie Intensiva. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt 167 de copii cu COVID internati, dintre…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a spus ca duminica au fost inregistrate doua recorduri in ceea ce privește numarul persoanelor internate cu Covid. El a anunțat ca 167 de copii sunt internați, dintre care 16 sunt la ATI, iar doi sunt intubați.

- 952.803 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 6.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 129 de noi decese și 1.412 pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri…

- Momente de cumpana in familia lui Nelu Ploieșteanu. Lautarul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, iar soția lui a ajuns și ea la spital.

- Patru elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, internați la SPITAL din cauza infecției cu COVID-19 Din totalul de 462 de elevi ai Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, la data de 24.02.2021 sunt confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 71 de elevi. Dintre aceștia 67 se afla…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 17 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 768.785 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 714.709 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 5 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 740.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 686.692 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Sistemul medical a mai pierdut un specialist in lupta cu Covid-19. Este vorba despre medicul și șeful de laborator de la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, Octavian Zanoaga.