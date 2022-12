Peste 160 de elevi din Cigîrleni nu au acces la condiţii decente de studiu Nu au acces la conditii decente de studiu si invata pe ture. Este vorba despre peste 160 de copii din satul Cigirleni, Ialoveni. De zeci de ani, in localitate lipseste o institutie de invatamint, iar copiii sint nevoiti sa invete in gradinita din sat. Invațatorii, dar si parintii spun ca au ajuns la limita disperarii si ca nu mai au putere sa bata la usile autoritatilor pentru a cere ajutor si Citeste articolul mai departe pe noi.md…

