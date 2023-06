Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk și-a reafirmat opinia ca ar trebui sa existe o “pauza” in dezvoltarea inteligenței artificiale și ca sectorul IA are nevoie de reglementare. Vorbind la salonul Vivatech de la Paris, el a declarat ca inteligența artificiala avansata reprezinta un “risc pentru public” și ca “acolo…

- Nasdaq a caștigat peste 30% de la inceputul anului, in ciuda ciclului de inasprire al Fed și a costurilor de finanțare record, cursa fiind condusa de cele mai mari companii de tehnologie din SUA.

- Melodiile solo ale lui Paul McCartney și John Lennon au fost remasterizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a include armoniile și vocile celorlalți patru membri ai trupei Fab Four, scrie jpost.com.Melodii solo ale lui Paul McCartney și John Lennon au fost reimaginate ca melodii Beatles…

- Directori de top din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv directorul general al OpenAI, Sam Altman, s-au alaturat marți unui grup de experți și profesori pentru a ridica "riscul de extincție din cauza inteligenței artificiale".

- O comisie din Parlamentul European tocmai a aprobat un regulament privind inteligența artificiala, primul de acest fel, ceea ce il apropie de a deveni lege. Aprobarea marcheaza o evoluție de referința in cursa dintre autoritați pentru a controla inteligența artificiala, care evolueaza cu o viteza amețitoare.…

- ​Google, care in ultimul deceniu a dezvoltat mai multe tehnologii pentru AI și cercetatorii au publicat numeroase lucrari in domeniu, risca sa-și piarda avantajul in fața comunitații open-source, avertizeaza un inginer al companiei. Google a lansat in ultimii ani multe tehnologii esențiale de AI, insa…

- FOTO| O comuna din ALBA a amenajat un loc de joaca pentru copii. Primar: „Mereu, in atenția noastra, prichindeii din comunitate” O comuna din ALBA a amenajat un loc de joaca pentru copii. Primar: „Mereu, in atenția noastra, prichindeii din comunitate” Primarul comunei Stremț, Popa Traian Ștefan, a anunțat…

- Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu liderii din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, au semnat o scrisoare comuna catre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicita fonduri suplimentare pentru agricultori, afectați de importul masiv de cereale din Ucraina.”Avem o responsabilitate…