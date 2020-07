Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial in ultimele 24 de ore la nivel mondial, intre care mai mult de jumatate in SUA, in America Latina si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminica la 05:10 GMT, noteazp Agerpres. Cel putin 16.050.223 cazuri, intre care 645.184 decese au fost declarate in special in SUA, tara cea mai lovita din lume de COVID-19 cu 4.178.021 cazuri, intre care 146.460 decese. In America Latina si in Caraibe se inregistreaza 4.328.915 cazuri, intre care 182.501 decese, iar in…