- Consecințele negative in lume ale invaziei Rusiei in Ucraina se agraveaza și afecteaza 1,6 miliarde de oameni, a avertizat miercuri șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres, care a prezentat un al doilea raport al organizatiei cu privire la repercusiunile internaționale ale conflictului armat, informeaza…

- In Africa de Est situația alimentara este dramatica. Pe fondul penuriei din cauza razboiului din Ucraina, securitatea alimentara este cea mai ingrijoratoare din istoria recenta, spune directorul regional al Programului Alimentar Mondial (PAM). Potrivit lui Mike Dunford, directorul PAM, citat de BBC,…

- Consiliul de Securitate al ONU a transmis, pentru prima oara de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, un mesaj unit pentru solutionarea pasnica a razboiului, fara sa sustina un proces de mediere din partea secretarului general, Antonio Guterres, asa cum se prevedea intr-o prima versiune a textului.…

- Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina și nu pot parasi țara din cauza problemelor de infrastructura și a porturilor blocate de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a declarat un oficial al agenției ONU pentru alimente, citat de Sky News.

- Cel putin 5,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, la sfarsitul lunii februarie, potrivit ultimelor date furnizate de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza CNN. Pe langa cei 5.563.959 de refugiati inregistrati, cel putin 7,7…

- In cele cinci saptamani de la inceputul invaziei ruse, Ucraina a ratat exporturi de cereale in valoare de cel puțin 1,5 miliarde de dolari, a declarat joi, 31 martie, ministrul adjunct al Agriculturii de la Kiev, Taras Vysotskiy, potrivit New York Times.Important exportator mondial de cereale, Ucraina…

- Zece milioane de persoane si-au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP. ”Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit,…