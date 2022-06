Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca, de la debutul crizei din Ucraina, au fost depuse 2.627 de cereri pentru inscrierea in scolile din Romania a elevilor si prescolarilor refugiati, 2.554 de copii fiind deja repartizati. Potrivit Ministerul Educatiei, este vorba despre 994 de prescolari si 1.633…

- Alianța pentru Unirea Romanilor il cheama la raport, in Parlament, pe premierul Nicolae Ciuca dupa vizita din weekendul trecut a președintelui Ungariei in Romania. Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita in Romania, dar nu s-a intalnit…

- Dua cazul fetiției internate in data de 4 aprilie la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, alți doi copii din Romania, o fetița și un baiat in varsta de 10 și 16 ani județul Sibiu, sunt suspecți de infecție cu hepatita a carei cauza nu se cunoaște, a declarat DSP Sibiu. Fata a fost […]…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit, miercuri, la Antena 3, despre starea de sanatate a fetiței in varsta de 5 ani diagnosticata cu noua forma de hepatita despre care medicii nu știu cum se transmite. „Starea fetiței de 5 ani nu s-a ameliorat. Aceasta hepatita poate duce in orice moment la…

- Un numar de 2.008 cereri pentru inscrierea unor elevi si prescolari din Ucraina in unitati de invatamant din Romania, ca audienti, au fost primite pana joi de Ministerul Educației, au precizat oficialii instituției. Peste 1.700 de copii ucraineni au fost deja inscrisi in scoli si gradinite din Romania.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, sambata, la Guvern, ca peste 800 de elevi veniti din Ucraina sunt inscrisi ca audienti in sistemul de invatamant din Romania, numarul acestora urmand sa depașeasca, de saptamana viitoare, 1.100. Cimpeanu a aratat ca cei mai multi dintre zecile de mii de…

- Ministerul Culturii asigura participarea Romaniei la cea de a 59-a ediție a Targului Internațional de Carte pentru Copii de la Bologna. Evenimentul va avea loc, in perioada 21 – 24 martie, in format fizic, fiind primul targ internațional de carte la care Ministerul Culturii participa cu stand național,…